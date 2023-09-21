تاجر يصيب محاميا بطلق نارى بسبب خلافات فى الدقهلية

أصيب محامي بإصابات متفرقة، نتيجة تعرضه لطلق ناري على يد تاجر، وذلك بسبب خلافات بينهما، بقرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة الجمالية، من المستشفى المركزي، بوصول ع.ع.ال. محام، مصاب بطلقتين في الفخذ واليد اليسرى.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه والمتهم، بسبب خلافات سابقة بينهما، وأطلق عليه النار من سلاح بحوزته، ما تسبب في إصابته، وفر هاربا.

وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة الجمالية من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.