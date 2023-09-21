إصابة 2 برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات مالية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية العتامنة، دائرة مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن المشاجرة إصابة 2 بطلق نارى خرطوش.

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما بين طرفين تم إطلاق النار فيها ووجود مصابين وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية العتامنة دائرة مركز طما حيث تبين أنها " طرف أول " عبد الله ع م ع 42 سنة مزارع مصاباً " برش خرطوش بالبطن " وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي ، ونجل شقيقه محمد ق ع م 22 سنة مزارع مصاباً " برش خرطوش بالفخذ الأيمن "وتم نقله لمستشفي طما المركزي.

وبين " طرف ثان " أحمد ع م ح 50 سنة مزارع بدون إصابات ، وشقيقه محمد ع م ح 60 سنة مزارع بدون إصابات الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر وأتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.