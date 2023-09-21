أسعار النفط تسجل 92.86 دولار لخام برنت و 88.95 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،92.86 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى88.95 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار فى التعاملات الآسيوية المبكرة.

ورفع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكى توقعاته، أمس الأربعاء، لسعر برميل خام نفط "برنت" القياسى خلال الأشهر الـ12 القادمة من 93 دولارًا إلى 100 دولار وسط توقع زيادة قيود المعروض من قبل أوبك+، بخلاف تقديرات زيادة الطلب العالمى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن محللى البنك قولهم إن "أوبك" ستكون قادرة على إبقاء أسعار النفط في المدى الذي يتراوح بين 80 دولارًا إلى 105 دولارات في 2024، من خلال الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا، لكنهم استبعدوا دفع "أوبك" أسعار النفط إلى مستويات عالية، ما قد يأتي على الطلب المتبقي على المدى الطويل.

وجاءت التوقعات بعد ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو حتى تجاوزت مستوى 95 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع.

وأشار البنك الأمريكي إلى أن أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم تتجه حاليًا نحو تحقيق الهبوط الناعم إلى إبطاء التضخم مع تجنب حدوث ركود.