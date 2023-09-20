أسعار النفط تسجل 93.39 دولار لخام برنت و 90.23 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء،93.39 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.23دولار للبرميل.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 101 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالاسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وقد ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة %0.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.6 مليون برميل يوميا، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 67.4 مليون برميل يوميا.

أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام، فقد ارتفعت خلال شهر يونيو 2023 بنحو 80 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 43.1 مليون برميل يوميا حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك بنسبة %1% لتصل إلى نحو 14.9 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك بنسبة %0.3% لتصل إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميا.