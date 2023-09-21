اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن اليوم الدواجن
كتب - إسلام سعيد

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تحركت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم إلى مستويات تصل 78 جنيها للكيلو للمستهلكين مدعومة بارتفاع الطلب مع اقتراب دخول المدارس، بحسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، مشيرا إلى أن الأسعار تحركت في المزرعة إلى 68 جنيها بالجملة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الساسو 91 جنيها والكتكوت الأبيض بسعر 23 جنيها والكتكوت الساسو 17 جنيها والأمهات البيضاء سجلت مستويات 66 جنيها

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن كرتونة الفراخ البيضاء تسجل 126 جنيها للكيلو وتصل المستهلك 135 جنيها والبيض البلدي 131 جنيها وتصل المستهلك 145 جنيها تقريبا والبيض الأحمر 128 جنيها وتصل المستهلك 140 جنيها تقريباً


الدواجن

سعر الدواجن

اسعار الدواجن

الدواجن اليوم

اسعار الدواجن اليوم



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