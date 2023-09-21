أخبار مصر.. نهاية فصل الصيف غدا.. والخريف يبدأ السبت المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد عن نهاية فصل الصيف رسميًا غدًا.. والخريف يبدأ السبت المقبل..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الدعم النقدى للمستفيدين من "تكافل وكرامة " بعد زيادة الـ15%.. اعرف التفاصيل

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، حيث يصل إجمالي الدعم النقدى المخصص لبرنامج " تكافل وكرامة" بعد الزيادة إلى 36 مليار جنيه سنويا.

هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 32 مليار جنيه سنويا

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، و التى تعكس مدى شعوره بالمواطنين و في مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية و أعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم و بصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى العمرانية بتخفيضات 30%.. فيديو

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلا مدارس" بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام بسانت كاترين

خلال جولته بمدينة سانت كاترين اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام، وتشمل إقامة ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 12 ألف م2، ومبنى عرض متحفي متنوع بمساحة 7300 م2، بحيث تضم مسرحا، وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، لتستوعب مختلف الفعاليات، مع تصميم خدماتها الضرورية بشكل غير مؤثر على البيئة الطبيعية.

آخر أيام الصيف.. الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة بكل أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية معتدلة الآن على أغلب الأنحاء واستقرار فى الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة بمدينة سانت كاترين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.

انقطاع مياه الشرب عن مدينة شبرا الخيمة 14 ساعة السبت.. تعرف على السبب

أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، وذلك يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، لمدة 14 ساعة، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءا، لتحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد محطة شبرا الخيمة.

قرار جديد من وزير التعليم بشأن دخول وانتظام الطلاب بالعام الدراسى الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً بشأن أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر، حيث وجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى فى كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.

ذكرى وفاة المشير طنطاوى بطل الحرب والثورة

تحل اليوم ذكرى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق ، ورئيس المجلس العسكري في 25 يناير 2011.

الصحة: تقديم 33 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" مجانًا

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 33 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا.

الإسكان: تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – صناعى غذائى – مدرسة – مركز طبى – نادٍ رياضي اجتماعي – مكتب بريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

البورصة تقرر يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوى

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في الأسواق وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب نتيجة عوامل العرض والطلب وكذلك التغيرات اللحظية في سعر الأونصة العالمية.

كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام سان جورج الإثيوبي في افتتاح مشواره في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة المصري أمس بسبب الإيقاف من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز.. ظهور عبدالشافى وناصر منسى مهاجما

يقترب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى نايل.

نهاية فصل الصيف رسميًا غدًا.. والخريف يبدأ السبت المقبل

ساعات معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف رسميا، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.