اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:41 م
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"أبو الغيط" ووزير خارجية أذربيجان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:06 م
"أبو الغيط" ووزير خارجية أذربيجان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون أبو الغيط ووزير خارجية أذربيجان
بيشوى رمزى

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التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في نيويورك جيهون بيراموف، وزير خارجية أذربيجان وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة 78 للجمعية العامة بالأمم المتحدة.
 
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الوزير الأذربيجاني استعرض اخر تطورات أزمة اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، حيث قدم شرحاً للوضع العسكري هناك، وللمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام.
 
بدوره أعرب السيد الأمين العام عن اسفه حيال استمرار التصعيد في هذه المنطقة، مشيراً إلى أهمية الحوار السياسي لتحقيق حل مستدام لهذه الأزمة.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات العربية الآذرية، خاصة في ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، حيث أعرب الوزير الأذري  من جانبه عن حرص بلاده على تعزيز الروابط مع كافة دول العالم العربي في المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.
 

الجامعة العربية

أحمد ابو الغيط

اذربيجان

اخبار الجامعة العربية

الجامعة العربية واذربيجان



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