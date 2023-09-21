آخر فرصة لتسجيل رغبات الشهادات الفنية على موقع التنسيق.. اليوم

محمود طه حسين

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن اليوم الخميس آخر فرصة لتسجيل رغبات تنسيق طلاب الشهادات الفنية على موقع التنسيق، موضحا أنه يتم تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى حتى اليوم الخميس، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وكان السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أكد أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.