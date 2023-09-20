3 سنوات سجنا لفرد أمن بالإسكندرية هدد خطيبته بنشر صورها على مواقع التواصل

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد رضوان إبراهيم، والمستشار عصام محمد عبد العزيز ، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بمعاقبة المتهم " إ.ا.ف" بالسجن 3 سنوات ، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهديد المجني عليها " ج.ر إ" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7785 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ببلاغ من المجني عليها يفيد قيام المتهم بتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ، الي قيام المتهم " إ.أ.ف" فرد أمن بشركة ، بالتواصل مع المجني عليها " ج.ر.إ" طالبة، عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي واتس اب ، مهددا إياها بنشر صور ومقاطع مصورة عارية وشبة عارية ، والتي تحصل عليها منها فترة خطوبتهما ،وقام بإرسال لها بعض الصور وتحرر محضر بالواقعة ، وتبين من فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وجود محادثات مصحوبه بالصور محل البلاغ ، واقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها بعد انتهاء علاقتهما ، وبالعرض عل

ىالنيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.