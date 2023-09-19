السجن 3 سنوات لسائق صدم أسرة بسيارة نقل فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ع.ه.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15643 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بالاصطدام بالمجني عليه وأسرته بالطريق العام، عقب تعاطيه المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال قيادة المجني عليه " ا.م.ح" دراجته البخارية، وبرفقته زوجته وابنتاه يمين الطريق العام، فوجئ بمصابيح الإنارة لسيارة نقل قيادة المتهم " ع.ه.ح" سائق، من خلفه عاكسة للضوء، حال سيره متجاوزا السرعة المقررة قانونا، فاصطدم بالمجني عليه وأسرته من الخلف، مما أدى إلى انقلاب الدراجة البخارية، وتسبب في إصابتهم بالتقرير الطبية، وتحرر محضر بالواقعة. وبعرض المتهم علي مركز السموم بالمستشفي الجامعي، تبين من تحليل العينه المأخوذة منه إيجابية تعاطية مخدر الحشيش اثناء القيادة، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.