وزارة الصحة تحذر: المضادات الحيوية قد تكون سببا فى فشل العلاج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية قد تكون سببا فى فشل العلاج أو تدهور الصحة، فى حال استخدام مضاد حيوى غير مناسب للمرض، وتابعت أنه من الضرورى استشارة الطبيب.

وقالت وزارة الصحة والسكان: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلى:

1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.