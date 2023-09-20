ورم فى المخ لفتاة بريطانية يفقدها جزءا من بصرها.. أعراض الأورام

كتبت فاطمة ياسر

نشرت جريدة " dailymail" البريطانية قصة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، حيث اكتشف عبر الصدفة إصابتها بورم في المخ وتعرضت لفقدان نسبة من بصرها. وكشفت الأم تفاصيل القصة، مشيرا إلي أن ابنتها مولي هولمان التي تبلغ 14 عاما كانت تعاني لعدة أسابيع من الشعور بالخمول والارتباك وتشكو من الصداع، وأشارت الأم أنها كانت مقتنعة أن هذه الأعراض التي تعاني منها ابنتها ناتجة عن تغيرات هرمونية أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو بسبب كثرة استخدام الهاتف.

ولم يكن الأمر كذلك حتى رأت ابنتها " مولي" طبيبها في مايو الماضي، حيث اكتشف الطبيب التهابًا في الجزء الخلفي من عينها، والذي اعتقدوا أنه ربما يكون ناجمًا عن العدوى في قدمها لأنها تعاني من الظافر الغارز، وبعد فحص العين اكتشف الأطباء أن لديها ورمًا في المخ خلف عصبها البصري، بينما تمت إزالة الورم لها وتسبب في هذا فقدانها الجزئي للبصر.

خضعت "مولي" لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي وفحص شامل لعينيها، وقال والد الفتاة: لا أستطيع أن أنسي منظر الأطباء أثناء قيام أبنتي بالرنين، وشعورهم بالحيرة مما شاهدوه، ولكنهم طلبوا من الأسرة العودة إلى المنزل وانتظار ظهور النتائج، ولكن عندما ركبنا السيارة تم استدعائي من قبل الطبيب.

أخبرهم الطبيب أن مولي مصابة بورم في المخ أي ورم سحائي من الدرجة الثانية وتحتاج إلى نقلها إلى مستشفى برمنجهام للأطفال لإجراء عملية جراحية، فيعد الورم السحائي أحد أكثر أنواع أورام المخ شيوعًا، حيث يمثل حوالي ربع جميع الأورام التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويبدأ في طبقات الأنسجة، المعروفة باسم السحايا، التي تغطي وتدعم الدماغ والحبل الشوكي.الصداع ومشاكل في النطق والبصر، بالإضافة إلى صعوبات في التوازن وضعف في الذراعين والساقين هي علامات شائعة للورم، فيعيش حوالي ستة من كل 10 ممن تم تشخيصهم لمدة 10 سنوات بعد اكتشافه.

وبعد 48 ساعة فقط من تشخيص حالتها، خضعت مولي لعملية جراحية أولى لإزالة الورم وأجرت عملية جراحية ثانية بعد شهر، حيث استغرقت كل عملية جراحية عدة ساعات وكان عليها قضاء بعض الوقت في وحدة العناية المركزة بعد كل عملية، ونظرًا لموقعه الحرج في المخ، لا يزال الورم يسبب ضررًا كبيرًا لبصرها.

وقالت الأم، "كان حجم الورم لدى مولي يبلغ ربع حجم دماغها تقريبًا، إذا لم نكتشف ذلك عاجلا، فإن التأثير عليها ربما كان كارثيا."

تسبب الورم السحائي الذي تعاني منه في قدر كبير من الضرر لعصبها البصري، مما أدى إلى ضرر لا يمكن إصلاحه لبصرها، ويعتبر ضعفها البصري شديدا، حيث تكاد تكون الرؤية معدومة في عينها اليسرى و20 في المائة في عينها اليمنى، ويجب دعمها النفسي لكي تتجاوز هذه المشكلة.



ما هو الورم السحائي وما هي أعراضه؟ الأورام السحائية هي أورام تبدأ في طبقات الأنسجة، التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

معظم الأورام السحائية ليست سرطانية.

السحايا هي أغشية تدعم وتحمي الدماغ والحبل الشوكي.

وهو النوع الأكثر شيوعًا من أورام المخ الحميدة التي يتم تشخيصها في المملكة المتحدة. ما هي الأعراض الخاصة بالورم السحائي؟ -النوبات .

-ضعف في ذراعيك أو ساقيك.

-فقدان البصر.

-فقدان السمع.

-الصداع .