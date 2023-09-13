استشارى أعصاب يوضح أعراض الإصابة بأورام المخ

كتبت رانيا عامر

"ورم المخ" له مجموعة من الأعراض المتنوعة التى تتمثل فى الصداع المستمر والغثيان ووجود مشكلات في الرؤية، وغيرها .



اعراض الإصابة بورم المخ : أوضح الدكتور وليد أبو زيد، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة سوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أعراض الإصابة بورم الدماغ كالتالى.

الصداع المتكرر مع المعاناة من الألم أثناء النوم في الليل يوقظ المريض من النوم.

-الغثيان والقىء.

-وجود مشكلات في الكلام.

-صعوبة في السمع.

-عدم وضوح الرؤية .

-فقدان في التذكر والحفظ.

-يحدث التغيير في العقل والشخصية والسلوك.

- مشكلات في التوازن.

-فقدان الإدراك الحسي، ضعف الأطراف.

-وجود حالة التشنج أو الصرع.

-خلل هرموني نتيجه أورام الغدة النخامية.

تعد أورام الدماغ أكثر شيوعا بعض الشيء عند الرِجال، بالمقارنة مع النساء،بينما تكون الأورام السحائية وحدها أكثر شيوعا عند النساء، وهي عادة غير سرطانية.يمكن أن تحدث الأورام الدماغية في أي عمر، وأن النوع الأكثر خطورة من الورم الدماغي، الورم الأرومي الدبقي، وهو الاكثر شيوعا بين كبار السن.

وتؤدى الإصابة بأورام المخ سواء كانت سرطانية أو غير سرطانية إلى مشاكل خطيرة، وذلك لأنَّ الجمجمة صلبة ولا تحتوي على حيز ينمو فيه الورم.