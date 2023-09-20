واردات مصر من أشكال خام الذهب تتراجع 8 ملايين دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

تراجعت واردات مصر من أشكال خام من ذهب غير نقدي في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات من أشكال خام من ذهب بلغت نحو 443 ألف دولار فقط في شهر يونيه الماضي، بينما كانت نحو 9 ملايين و115 ألف دولار في شهر يونيه عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 8 ملايين و672 ألف دولار.

وجاءت واردات الخام من الذهب ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي تراجعت قيمتها الإجمالية إلى مليار و706 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل نحو 3 مليارات و159 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و452 مليون دولار، ومن أهم هذه السلع جاءت واردات الإطارات الخارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل وبلغت قيمتها 26 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 32 مليونا و798 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و797 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية وبلغت قيمتها 170 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 438 مليون و236 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 268 مليونًا و179 ألف دولار، إلى جانب واردات مصر من المواد الأولية من حديد أو صلب وبلغت قيمتها 253 مليون و395 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 442 مليون و429 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 189 مليون دولار.