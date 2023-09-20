اليوم السابع
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الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 02:46 م
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هيئة الدواء توجه سلسلة من النصائح لوقاية الشعر من قشرة الرأس

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 02:12 م
هيئة الدواء توجه سلسلة من النصائح لوقاية الشعر من قشرة الرأس هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قدمت هيئة الدواء المصرية  بعض النصائح للوقاية من القشرة أهمها 
 
1- السيطرة على التوتر النفسي: حيث يؤثر الإجهاد والتوتر على الصحة العامة، ويمكن أن يساعد في التحفيز لظهور قشرة الرأس. ​
 
2- اتباع نظام غذائي صحي: حيث يساهم النظام الغذائي الصحي الذي يوفر الاحتياجات اللازمة من الزنك ​وفيتامين ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.​
 
3- ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على الدورة الدموية و التقليل من الدهون.​
 
4- اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر وفروة الرأس: ​
فبالنسبة إلى أصحاب فروة الرأس الدهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ويجب تدليك فروة الرأس بلطف لتفكيك القشرة ثم شطف الشعر جيدًا.​
 
5- أما أصحاب الشعر المائل إلى الجفاف وأصحاب فروة الرأس الحساسة؛ فيجب استخدام الشامبو بشكل أقل وترطيب فروة الرأس بين الغسلات.​
 

هيئة الدواء

الشامبو

القشرة

الحماية من قشرة الرأس



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