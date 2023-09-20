هيئة الدواء توجه سلسلة من النصائح لوقاية الشعر من قشرة الرأس

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من القشرة أهمها
1- السيطرة على التوتر النفسي: حيث يؤثر الإجهاد والتوتر على الصحة العامة، ويمكن أن يساعد في التحفيز لظهور قشرة الرأس.
2- اتباع نظام غذائي صحي: حيث يساهم النظام الغذائي الصحي الذي يوفر الاحتياجات اللازمة من الزنك وفيتامين ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.
3- ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على الدورة الدموية و التقليل من الدهون.
4- اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر وفروة الرأس:
فبالنسبة إلى أصحاب فروة الرأس الدهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ويجب تدليك فروة الرأس بلطف لتفكيك القشرة ثم شطف الشعر جيدًا.
5- أما أصحاب الشعر المائل إلى الجفاف وأصحاب فروة الرأس الحساسة؛ فيجب استخدام الشامبو بشكل أقل وترطيب فروة الرأس بين الغسلات.
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