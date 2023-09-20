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موعد بدء العام الدراسى الجديد.. آخر استعدادات التعليم لاستقبال الطلاب

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:46 م
موعد بدء العام الدراسى الجديد.. آخر استعدادات التعليم لاستقبال الطلاب وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار المديريات والإدارات التعليمية في الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد السبت 30 سبتمبر الجارى، موضحة أن جدول دخول الطلاب حسب الصف الدراسى تم إعلانه من قبل المديريات التعليمية، حيث أن بعضهم يبدأ الدراسة 30 سبتمبر للطلاب الذين لا يحصلون على السبت إجازة، مؤكدة أن هناك عدة مديريات لا يحصلون على السبت إجازة، كما أن هناك صفوف دراسية تنطلق فيها الدراسة 1 أكتوبر 2023، وبعضها 2 أكتوبر.
 
وأوضحت أن هناك استعدادات تتم بشكل يومى من قبل المديريات والإدارات التعليمية، أبرزها الانتهاء من أعمال الصيانة مع استبعاد المدارس التي توجد فيها مشاكل من دخول الخدمة بالعام الدراسى الحالي، إضافة إلى انتهاء تسكين الطلاب المحولين واستلام الكتب الدراسية من قبل المديريات ومخازن الوزارة، مع انتهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين بالحصة والمتطوعين وأيضا التعاقد مع المعلمين الجديد الذين اجتازوا اختبارات 30 ألف معلم.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

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تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

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