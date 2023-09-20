موسكو: مناورات الناتو جزء من الاستعداد لصدام عسكرى مع روسيا

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أكد نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن مناورات "الناتو" للعام المقبل تعد جزءا من استعداده لصدام عسكرى مباشر مع روسيا، وخطوة أخرى لزعزعة الاستقرار فى أوروبا.

وقال غروشكو، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية"، "إن تلك المناورات استفزازية وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية وتمثل استعراضا للقوة، ومحاولة للضغط العسكرى والسياسي"، لافتا إلى أن سيناريو المناورات صيغ بطريقة لا تترك مجالا للشك فى أنها جزء من الاستعداد لصدام عسكرى مباشر مع روسيا.



وأضاف أن المناورات لن تسفر عن شيء من الناحية العسكرية، لكنها تؤكد صواب قرار موسكو تعزيز حماية حدودها، مشددا على أن إجراء الناتو يؤكد ضرورة تنفيذ جميع القرارات التى اتخذتها وستتخذها روسيا لتأمين حدودها الغربية والشمالية الغربية.