منع نزول الدورة الشهرية بالأدوية يعرضك لـ 7 أضرار صحية

كتبت فاطمة ياسر

لبعض الظروف، قد تقوم الكثير من النساء بأخذ العلاجات الخاصة بتوقف نزول ا لدورة الشهرية في موعدها، مما قد يعرضهن للخطر بسبب حدوث "لخبطة" في الهرمونات، وهو ما أوضحه الدكتور أحمد عبد الحميد استشاري النساء والتوليد قصر العيني.

أوضح عبد الحميد، أن نزول الدورة الشهرية يعتمد علي هرمون "البروجستيرون" يتم إفرازه في آخر أيام الدورة الشهرية، ويستنفذ معه هرمون "الاستروجين"، فعند تعرض هذين الهرمونيين للهبوط أو تقليل نسبتهما في الجسم يتم نزول الدورة الشهرية، ولذلك يتم أخذ بعض الأدوية الهرمونية التي تعمل علي زيادة إفرازهما مع تقوية بطانة الرحم، لتجنب نزول الدورة الشهرية.

وأضاف، استشاري النساء والتوليد، أن طريقة أخذ الأدوية الخاصة بتوقف الدورة الشهرية تعتمد علي أخذ قرصين من الدواء الهرموني المعوض يوميا قبل موعد نزول الدورة بـ14 يوما، وعند نزول نقاط من الدم يتم تزويد الجرعة إلي ثلاث أقراص يوميا، وتستمر في تناول الدواء حتي تقضي المناسبة الخاصة بها المسببة لرغبتها في عدم نزول الدورة الشهرية وبعد ذلك يتم توقف الدواء.



وهناك العديد من الأضرار المرتبطة بالاستمرار في أخذ مثل هذه العلاجات، ومنها: -زيادة في الوزن.

الشعور بالاكتئاب.

-تعرض بطانة الرحم للضعف.

-اضطرابات في وظائف الكبد.

-ألم في الثدي.

-تساقط الشعر.

-زيادة ظهور الشعر في الجسم.

ولجميع الأمور أو الأضرار السابق ذكرها يجب على النساء عدم أخذ مثل هذه الحبوب إلا للضرور.