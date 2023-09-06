اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 06:33 م
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لماذا تصاب النساء بالصداع عند اقتراب حدوث الطمث ؟

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 05:00 م
لماذا تصاب النساء بالصداع عند اقتراب حدوث الطمث ؟ الدورة الشهرية
كتبت فاطمة ياسر

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تحدث الكثير من التغيرات الهرمونية عند النساء مع اقتراب موعد الدورة الشهرية، فنجد أن بعض النساء يشعرن بالقلق والتوتر والعصبية والاكتئاب، والصداع العام أو النصفي، وعند البحث عن هذا الأمر أثبتت الكثير من الدراسات الطبية أنه عند اقتراب موعد الدورة الشهرية " الطمث " تشعر الكثيرات بالصداع. 
 
وحول ذلك أوضحت الدكتورة يمني محمود استشاري النساء والتوليد في كليه طب القصر العيني، أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بالصداع النصفي أو الصداع الكلي واقتراب موعد الدورة الشهرية، وذلك بسبب لخبطة الهرمونات قبل الدورة الشهرية، فيحدث  انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين  قبل نزولها، وهو السبب الأساسي في الإصابة بالصداع النصفي، وتستمر إلي أول يومين منها . 
وحثت الطبيبة علي ضرورة أخذ المسكنات لتجنب الشعور بألم شديد، وتخفيف حدة الصداع، مع ضرورة  تناول الطعام الصحي خلال فترة الدورة الشهرية، ويتم ذلك عن طريق تناول الخضروات والفواكه بكثرة، والتقليل من تناول الحلويات والسكريات لتقليل حدة الصداع. 
 
وأخيرا، أكدت استشاري النساء والتوليد علي ضرورة ممارسة التماريين الرياضية بشكل عام وخاص قبل موعد الدورة الشهرية لتجنب التعرض أو الإصابة لأي مشاكل صحية أو التوترات أو أعراض مرتبطة بموعد الدورة الشهرية

الدورة الشهرية

صحة المرأة

صحة الحامل



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