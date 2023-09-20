مقتل عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى

لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه وتم ضبط آخر بالجيزة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد و10 سنوات فى جنايتى "استعمال قسوة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "سرقة مهمات مواقع إنشائية بالإكراه" وشقيقه، لقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة خامات بناء من عدد من المواقع الإنشائية وتهديد وترويع القائمين على العمل بها للحصول على مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – عدد 900 طلقة – 21 خزينة - 4 سلاح أبيض - رشاش - 6 أجهزة لاسلكى - 5 شواحن - تليسكوب - نظارة رؤية ليلية - 3 سيارات "اثنين منهم بدون لوحات معدنية" - مولد كهربائى - كمية من حديد التسليح والزوايا المتحصل عليها من وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.