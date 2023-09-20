مصرع طفل فى حادث تروسيكل على طريق منية النصر الزرقا بالدقهلية

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم تروسيكل كان يستقله برفقة شقيقه، بتروسيكل آخر على طريق منية النصر - الزرقا، أمام قرية البجلات مركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة

وكان تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول الطفل أحمد عبدالمجيد السيد، ويبلغ من العمر 11 عاما، مقيم بقرية ميت تمامة، في حالة حرجة ادعاء حادث طريق، وتوفي فور وصوله.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء استقلال الطفل تروسيكل برفقة شقيقه على طريق منية النصر - الزرقا، أمام قرية البجلات، اصطدم به تروسيكل آخر ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات