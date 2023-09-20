مصرع شاب وإصابة آخرين فى تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخرين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بآخري ملاكي، بطريق كفر بهيدة - ميت محسن، مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة، ميت غمر، بوصول جثمان شاب لمستشفي ميت غمر، ادعاء حادث تصادم بين سيارتين، نتج عنها وفاة قائد السيارة، ووقوع عدد من الإصابات

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وسيارة إسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي، نتج عنه إصابة عدد من الركاب، ومصرع قائد السيارة الملاكي، ويدعي إيهاب محمد رمزي القناوي، ويبلغ من العمر 18 عاما، مقيم قرية كفر بهيدة مركز ميت غمر

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، والمصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.