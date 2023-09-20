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مدير الكلية البحرية السابق: جميع أفرع القوات المسلحة شاركت فى حملة إنقاذ ليبيا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:46 م
مدير الكلية البحرية السابق: جميع أفرع القوات المسلحة شاركت فى حملة إنقاذ ليبيا اللواء بحرى أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق
كتب أحمد عرفة - الأمير نصرى

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قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ القوات المسلحة فور تلقيها أمر التحرك من الأمانة العامة تجرى الاستعدادات للتحرك ووضع الخطة النهائية وتقدير الموقف، مضيفا أن القوات لديها خطة محكمة قبل التحرك.
 
وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الحاملة ميسترال تقوم بأول خدمة إغاثية لها، وجميع إدارات القوات المسلحة اشتركت في الحملة، ومنها إدارة المخابرات الحربية والإشارة والمركبات والإمداد والتموين والخدمات الطبية وجميع الإدارات المعنية، وتم عرض التقارير مسبقا على القائد العام للقوات المسلحة وبناء عليه أمر بالتنفيذ.
 
وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة وصل ليبيا من أجل التنسيق، موضحا أن مصر قدمت خبراتها وخدماتها للجانب الليبي وتلقت الطلبات، وتحركت جهود الدعم من خلال جسر جوى وجسرى بحرى وجسر برى.

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