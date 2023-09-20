محافظ كفر الشيخ يتفقد المعامل والورش بمدارس التعليم الفني

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداُ من المدارس، وخاصة مدارس التعليم الفني، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتابع الفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة، وانتهاء أعمال الصيانة، كما تفقد الورش بمدارس التعليم الفني.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، معامل وورش مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، واطلع على الأعمال الجارية بتلك الورش، والاستعدادات لاستقبال الطلاب، وخطة العمل بها، لتأهيل الطلاب لسوق العمل، إضافة لنوعية الآلات المتوفرة في ورش النجارة والسيارات، وغيرهما من الورش.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر، لما يتميز به من تأهيل الطلاب والطالبات في كافة أنواع التعليم الفني وأقسامه للطلاب لسوق العمل، موجها بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن، في إعادة تأهيل الرواكد من خشب وحديد وإطارات سيارات وغيرهم سواء بمخازن المحليات من مراكز مدن وغيرهم، لتصنيع البرجولات والكراسي والمقاعد، وغيرهم ، للاستفادة من تلك الرواكد.

وأضاف أنه سيتابع خلال العام الدراسي، ما ينتجه طلاب التعليم الفني في الورش المتعددة، للاستفادة منه وتسويقه، وبيعه للجمهور، إضافة للاستفادة من طاقاتهم في تزيين الشوارع والميادين، وصناعة المقاعد والبرجولات وألعاب الأطفال بالحدائق العامة.