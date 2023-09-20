جولات لرؤساء المدن ومديرى الإدارات التعليمية لمتابعة استعدادات العام الدراسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت المدارس بمدن وقرى مراكز بيلا ودسوق والرياض، وبلطيم وقلين بمحافظة كفر الشيخ ، جولات مكوكية لرؤساء المدن ونوابهم، ومديري الإدارات التعليمية، ولجان المتابعة من مديرية التربية والتعليم، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، واستلام الكتب الدراسية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، مع نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية جاهزية جميع المدارس بنطاق مركز بيلا ، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل لجميع مراحل التعليم المختلفة بكافة المدارس.

وتفقد رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القرية، أروقة المدارس كل في نطاق قريته من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، والاهتمام بها وتهذيبها وتقليمها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وأعطى رئيس مدينة بيلا، توجيهاته لنوابه ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري المدارس في تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس والمتابعة اليومية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس، تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وانتظام سير العملية التعليمية، وتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمدارس، وذلك لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات، مشدداً على أنه سيتابع الوقوف على جاهزية المدارس وتذليل أية معوقات تواجهها والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الاستعدادات بالمدارس للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وإدارة الصحية بدسوق والاطمئنان على حالة المرافق العامة، ودورات المياه والخزانات، وطفايات الحريق، والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، وتوافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس كما تم التنبيه ورفع المخلفات من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة والمرور ومازال المرور مستمر على كافة المدارس والمعاهد حتى بدء العام الدراسى.

كما تابع، اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، جولات نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر، والإدارة الصحية ببلطيم بالمرور، والمتابعة على كافة المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة، ومتابعة حالة المرافق العامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس.

وأجرى سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، ووائل عبد الحميد مجد، نائب رئيس المدينة، بحضور إصلاح كمال درغام، مدير عام الإدارة التعليمية، جولة على المدارس، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على حالة المرافق العامة، ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها وتوافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس، وتهذيب وتقليم الأشجار.

وتابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، صيانة الفصول الدراسية، والتأكد من جاهزيتها، ونظافة الخزانات،حرصاً على الطلاب، فيما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، تفقد اللجان المتعددة للمدارس، للتأكد من جاهزيتها، ورصد المشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت، لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب، والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، حرصًا على سلامة الطلاب وتوفير مناخ آمن للطلاب وظهور المدارس بأبهى صورة خلال العملية التعليمية.

ووجه رئيس المدينة، بمراجعة أعمال الإنارة والسباكة ودورات المياه والنوافذ والفصول الدراسية وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها داخل وخارج أسوار المدارس، بالتنسيق مع مديري المدارس، ورفع كافة الاشغالات حول أسوار المدارس ومنع الباعة الجائلين من الوقوف أمام الأبواب خلال اليوم الدراسي.