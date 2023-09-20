محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

بورسعيد محمد فرج

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعاته ، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلى الالفي نقيب المعلمين، والجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفواد والقيادات التعليمية ( المراحل والادارات التعليمية – موجهي عموم المواد - بعض مديرى المدارس ).

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد أتمت استعدادتها لاستقبال للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، لافتا إلى أن تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب.

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس ، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها لاهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي

ووجه المحافظ مديري المدارس باعداد خطة عمل وجداول تنظيمية وفقا للإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب، حيث أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، وأشاد المحافظ بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق افضل مناخ تعليمي للطلاب، موجها رسالة لأولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، و دعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.