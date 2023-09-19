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محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:50 م
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة اجتماع مجلس المنطقة الحرة
بورسعيد - محمد عزام

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ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع الأجهزة التنفيذية، وذلك بحضور  المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية. 
 
واستعرض المحافظ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الأعوام السابقة طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، موضحاً أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية،   للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تنموية،  والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول،  وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

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