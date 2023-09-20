محافظ بنى سويف: انتهاء تبطين 701 كم من الترع من مستهدف 885 كم تقريباً

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الري ، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال

التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ"بحسب التقرير الذى أعده المهندس نصر بركات وكيل الوزارة" إلى أن إجمالي ما تم تبطينه بلغ 701 كم من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بـنحو 884.687 كم، تخدم 287 ألفا و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 17 سبتمبر الجارى.

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى، نظرا لأهمية المشروع.