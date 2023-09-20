محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة بعد دخولها الخدمة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نفذ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولةٍ تفقدية، لمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى الفرافرة، بعد بدء العمل بها ودخولها الخدمة.

وأوضح المحافظ أن نسب التنفيذ في المشروع تجاوزت 95%، مؤكدًا انتهاء أعمال مجمعات الخدمات، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف بنسبة 100%.

وشملت الجولة تفقّد مشروعات المبادرة بقرى أبو منقار واللواء صبيح، حيثُ تابع المحافظ سير العمل بمجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية، كما اطمأنّ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال وحدات طب الأسرة، وتفقّد نقاط الإسعاف للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها للطوارئ المختلفة.