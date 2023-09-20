اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة بعد دخولها الخدمة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:37 م
محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة بعد دخولها الخدمة اللواء محمد الزملوط
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولةٍ تفقدية، لمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى الفرافرة، بعد بدء العمل بها ودخولها الخدمة.
 
وأوضح المحافظ أن نسب التنفيذ في المشروع تجاوزت 95%، مؤكدًا انتهاء أعمال مجمعات الخدمات، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف بنسبة 100%.
 
وشملت الجولة تفقّد مشروعات المبادرة بقرى أبو منقار واللواء صبيح، حيثُ تابع المحافظ سير العمل بمجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية، كما اطمأنّ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال وحدات طب الأسرة، وتفقّد نقاط الإسعاف للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها للطوارئ المختلفة.
 
 

الوادي الجديد

حياه كريمه

الفرافرة

قرى حياه كريمه بالفرافرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة