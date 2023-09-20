محافظ أسوان يقود حملة لرفع 200 طن تراكمات وقمامة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

قاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة تضم نحو 120 عاملا ومشرفا وفنيا ومهندسا، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة برفع تراكمات القمامة والنظافة العامة، مع شفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى بواقع 50 معدة وسيارة وذلك للقضاء على بؤر الطفح فى بعض المواقع بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

شملت الحملة، الشوارع الداخلية والمناطق السكنية بطريق السادات والمسلة والمدينة الصناعية القديمة ومطلع المحمودية وعمارات المهندسين والمحمودية وشرق البندر والشارع الجديد، ورصد المحافظ خلالها بعض أوجه القصور فى قطاعات النظافة العامة والإشغالات والانتظار المخالف للسيارات، والتعدى على الأرصفة والطريق العام.

وأستدعى اللواء أشرف عطية، كافة المسئولين عن المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد المحافظ، على أن الجولات الميدانية الصباحية المفاجئة تعتمد على ما يتم إرساله من المواطنين للمحافظ على الواتس آب الخاص به نتيجة التواصل الجماهيرى المباشر مع الجميع، وهو الذى يتطلب من جميع المسئولين بذل أقصى جهد ممكن للقضاء على المشاكل فى مهدها، والوفاء بمطالب واحتياجات البسطاء.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته بأن تقوم الحملة المكبرة بالتدخل السريع لتلافى كافة الملاحظات التى رصدها خلال الجولة الميدانية حيث نجحت فى رفع أكثر من 200 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة ، فضلاً عن رش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة ، وسوف تواصل الحملة جهودها على مدار الأيام المقبلة، لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل.