محافظة أسوان: التنسيق مع الجهات لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية

ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة، وهو الذى يأتى بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أثناء اجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحفاظ على أراضى أملاك الدولة، وحقوق الدولة والشعب فى أراضيه، ووفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الاقتصادية والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الاصطناعى.

وأوضحت السكرتير العام، أن هذه المنظومة خاصة بمحافظة أسوان وتهدف إلى تحديد مناطق الإحداثيات الخاصة بمواقع التعدى والإزالة، وآليات البحث المتعددة من حيث التاريخ ونوع التعدى والإجراءات التى يتم اتخاذها لاسترداد أراضى الدولة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف وحدة البنية المعلوماتية المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى GIS، لإعداد المطلوب لتسليمه للجهة المختصة، ويتم إعداد نموذج بإحداثيات كافة الحالات التى تم إزالتها خلال الموجه 21، مع تجهيز البيانات الوصفية الخاصة بالأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة.