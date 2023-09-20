ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة ألأمن في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عدد 3 أشخاص - مقيمون بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية مُتخذين من نطاق محافظة الدقهلية مسرحاً لمزاوله نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بحوزتهم على (عدد 3 هواتف محمولة- 3 أجهزة حاسب آلى محمول- طابعة كمبيوتر - 4 هارد ديسك - 4 فلاش ميمورى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تفيد نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى.