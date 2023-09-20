ضبط شخص تعدى على زوجته بسكين فى عابدين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين"، وفى حالة هياج أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تم السيطرة عليه وضبطه.

وكشفت الأجهزة الأمنية ان المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته مالكة مطعم "مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم" حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.