ضبط تشكيل عصابى بحوزته 500 جرام من مخدر الشابو قبل ترويجها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج ، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من شخصين يقيمان بناحية قرية البلابيش بحوزتهما كمية من مخدر الشابو وزنت حوالى 500 جرام و2 هاتف محمول وسلاح أبيض وسيارة في كيمن أعد لهم.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف المتحرى عنهما وتم ضبطهما متلبسين بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام تشكيلا عصابيا يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذا من مركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام ص . م . م . ص عاطل ويقيم البلابيش المستجدة، وم . م . م . إ عاطل ويقيم بذات العنوان بجلب كمية من مخدر الشابو لترويجها على عملائهما من راغبى الكيف.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة بكمين أعد لهما بمدينة أخميم الجديدة وبحوزتهما 500 جرام من مخدر الشابو ومبلغ مالى 1650 جنيه و2 هاتف محمول و2 سلاح أبيض وسيارة تمناية.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع والسيارة للتنقل تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.