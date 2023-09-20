"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية "7" ضمن "حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة فى محافظة المنيا، بدءًا من اليوم الأربعاء ولمدة يومين، قافلة طبية علاجية فى قرية 7 بمركز المنيا، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين.

كما سيتم تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة.