اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية "7" ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية "7" ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم مديرية الصحة فى محافظة المنيا، بدءًا من اليوم الأربعاء ولمدة يومين، قافلة طبية علاجية فى قرية 7 بمركز المنيا، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين.

كما سيتم تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة.

 


مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة