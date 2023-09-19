اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:51 ص
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صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز أبو قرقاص ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:00 ص
صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز أبو قرقاص ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفة
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية فى قرية ريحانة بمركز أبو قرقاص على مدار والتى بدأت أمس وتستمر اليوم وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها ( الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.
 

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