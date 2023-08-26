"صحة الإسكندرية" تنظم قافلة طبية لعلاج الأسنان بالساحل الشمالى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور أشرف سليم مدير الادارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بالإسكندرية، تنظيم قافلة طبية لعلاج الأسنان بالساحل الشمالى، في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة واستمراراً لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الادارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية وكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، حيث جاءت القافلة بمشاركة كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لتقديم خدمات الكشف وعلاج اللثة والجراحات البسيطة من خلال عيادة الاسنان المتنقلة.

وقدم فريق التثقيف الصحي بإدارة برج العرب تحت إشراف الدكتور جوي ويليام حنا مدير إدارة طب الأسنان بإدارة برج العرب ، توعيه بأمراض الفم والأسنان وكيفيه الحفاظ علي صحه الفم والأسنان للأطفال و الكبار و كذلك فقرات متعددة عن التغذية الصحية والسليمة وألعاب ومسابقات ترفيهية تعليمية للأطفال وعروض تقديمية عن صحة الفم والأسنان مع توزيع هدايا عينية للأطفال.