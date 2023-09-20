شركات سفن سياحية كبرى حول العالم تقدم رحلات بحرية بالبحر الأحمر لموسم الشتاء

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وفد من شركة MSC CRUISEs العالمية والمتخصصة فى السفن السياحية العملاقة والتى تعتبر رابع اكبر شركة للسفن السياحية حول العالم، لتفقد مينائى الغردقة وشرم الشيخ، وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة فى مجال السياحة والموانئ، وتنظيم رحلات سياحية لسفن الكروز ضمن البرنامج السياحى، ووضع ميناء شرم الشيخ على خارطة الرحلات البحرية الدولية للشركة، لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات الدولية، والعمل على زيادة عدد وحجم السفن العاملة بالموانئ المصرية فى المستقبل.

واستعرض رئيس الهيئة خلال استقبال وفد الشركة التطوير التى تم بميناء الغردقة البحرى من صالات وأرصفة وزيادة الغاطس بالميناء، وكذلك أعمال التطوير الجارية بميناء شرم الشيخ البحرى.

وأعلنت الشركة على تقديم رحلات بحرية فى البحر الاحمر لموسم الشتاء 2022/2023 مع وقفات إضافية فى الموانئ المصرية لزيارة المناطق السياحية والأثرية القريبة، وأشاد الوفد بأعمال التطوير التى تمت بموانئ البحر الأحمر وقربها من الأماكن السياحية والأثرية.

الجدير بالذكر، أن شركة MSC CRUISES هى شركة خطوط بحرية للسفن السياحية مقرها فى جنيف، سويسرا، وهى تتبع ثانى أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، تملك 19 سفينة فى الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.

من جانب آخر أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 7 سفن وتم خلالهم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و547 شاحنة و63 سيارة.

وأكدت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، 184 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 363 شاحنة و41 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوى اكسبريس متجهة إلى جدة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 935 راكب بموانيها.