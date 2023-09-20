رئيس جامعة حلوان: ملتزمون بتحقيق أعلى معايير الجودة فى الأداء الإدارى

كتب محمود طه حسين

أوصت هيئة سنتريور الأمريكية بتجديد منح شهادة الأيزو للعام التاسع على التوالى ( لعدد 34)، في جودة النظم الإدارية بجامعة حلوان وذلك بعد الزيارة التي جاءت لمراجعة وثائق وملفات الجودة في جميع الإدارات المركزية بالجامعة.

ومن جانبه توجه الدكتور السيد قنديل بالشكر لإدارات الجامعة مؤكدا أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخلين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بكافة إدارات الجامعة.

وأوضح أن تجديد منح الهيئة لشهادة الأيزو يعكس التزام جامعة حلوان بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الأداء الإداري، وحث على ضرورة الاستمرار والعمل بكل جهد لتحقيق التحسين المستمر وخدمة مجتمعنا بشكل أفضل."

وخلال الزيارة عُقد اجتماع موسع رأسه مسئولي الجودة بالجامعة بحضور وفد المراجعين الخارجين من هيئة سنتريور تم خلاله استعراض طريقة عمل جامعة حلوان على مدار عدة مراحل تبدأ بمرحلة التخطيط والتي قامت خلالها الجامعة بتحديد الموضوعات ذات التوجهات الاستراتيجية التي تحقق أهداف تطبيق نظام إدارة الجودة بالإضافة تحديد الأطراف المهتمة بتطبيقه، وكذلك تحديد مجال التطبيق وعرض آليات تحديث نموذج تقييم المخاطر والإجراءات المتخذة للتعامل معها، وأوضحت جامعة حلوان خلال العرض التقديمي ما تم تحقيقه من التميز الأكاديمي والإداري بالتحول الذكي وكيف تم ذلك، وآليات تنمية فكر التخطيط الاستراتيجي المبني على استغلال الفرص وتجنب المخاطر ، ثم تلى ذلك عرض مرحلة التنفيذ والتي قامت خلالها الجامعة بتحديد الموارد اللازمة للإنشاء والتطبيق والصيانة والتأكد من وعي العاملين بسياسة وأهداف الجودة لتحقيق المواصفات القياسية بجانب تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ، ثم مرحلة القياس والتقويم التي تم خلالها الرصد والقياس والتحليل والتقييم والمراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة ، ومرحلة التحسين ودراسة نتائج الإجراءات التصحيحية والدعم والمتابعة وفرص التحسين.

ووجهت الجهة المانحة سنتريور الشكر إلى جامعة حلوان؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة؛ كما ناقش أعضاء وفد المراجعين الخارجين من هيئة سنتريور مسئولي الجودة فيما تم عرضه وأشادوا بتطبيق الجامعة الجودة بالنظام المقنن، وأكبر دليل على ذلك الأرقام التي تعكس كفاءة نظام أداء الجامعة، وأهدافها القوية التي يمكن قياسها، كما أبدوا سعادتهم بتواجدهم في رحاب جامعة حلوان التي تعد نموذجاً يحتذى به.

وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة، والدكتورة مها يونس أمين الجامعة المساعد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة وسام درويش مدير الوحدة، ومسؤولي ضمان الجودة بوحدة جودة النظم الإدارية، أ.سماح عبد المنعم وأ. منى بيومي ، وبعض السادة مديري العموم.