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رئيس جامعة بنى سويف يزور جامعة جدارا الأردنية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:29 م
رئيس جامعة بنى سويف يزور جامعة جدارا الأردنية جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

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زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، جامعة جدارا الأردنية، يرافقه الدكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين، وكان فى استقبال رئيس الجامعة، الدكتور حابس زبون رئيس جامعة جدارا، والدكتور شكرى المراشده رئيس هيئة مديري جامعة جدارا، والدكتور معاذ بن ملحم عضو الهيئة الإستشارية للجامعة منسق اللقاء بين الجامعتين.

وعبر الدكتور منصور عن سعادته بزيارة جامعة جدارا الأردنية مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصرى والأردني، ودعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعميق الشراكة وسُبل التعاون في كافة المجالات ومنها التعليم والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن اللقاء تناول الإحصائيات والكليات المميزة فى الجامعتين، بالإضافة إلي عرض الرؤى المشتركة ومدى الاستفادة على مستوى البرامج والكليات المختلفة، والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس وتجديد مذكرة التفاهم بين الجامعتين.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين من جميع الدول وترسيخ شعور الألفة لديهم وأنهم في وطنهم الثاني، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم من خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء وبعد اليوم الدراسي والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة.

 


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