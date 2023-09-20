دراسة: قضاء الأطفال فى السنوات الثلاث الأولى الكثير من الوقت أمام الشاشات يعيق نموهم

كتبت إيناس البنا

أكدت دراسة جديدة أن الأطفال الرضع الذين يقضون وقتًا أطول أمام شاشات التلفزيون يكون أداؤهم أسوأ في اختبارات النمو.ووفقا لتقرير موقع " EXPRESS"، سأل باحثون يابانيون الآباء والأمهات حول عدد الساعات التي يقضيها أطفالهم أمام التلفزيون أو الفيديو الرقمية (DVD) في سن سنة وسنتين وثلاث سنوات، ثم أجروا تقييمات للصغار فى مهارات التواصل والمهارات الحركية وحل المشكلات والقدرات الاجتماعية، وارتبطت زيادة وقت الشاشة في عمر السنة الأولى والثانية بأسوأ درجات الاختبارات لاحقًا.

وكتب الباحثون في مجلة Jama Paediatrics: "في هذه الدراسة، أن زيادة الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشة التلفزيون وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) من عمر عام واحد أثر سلبًا على النمو اللاحق.

وشملت الدراسة 58 ألف طفل، ربعهم فقط حدد الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات بما لا يزيد عن ساعة واحدة في اليوم.

لاحظت الدراسة أن الأطفال الذين كانوا يقرأون لهم كتبًا بشكل متكرر، أو يذهبون إلى دور رعاية الأطفال، أو لديهم أشقاء أكبر سنًا، يميلون إلى الحصول على درجات نمو أعلى ووقت أقل أمام الشاشات.

ومع ذلك، قال الباحثون إنه ليس من الواضح ما إذا كان الإفراط في مشاهدة التلفزيون يؤدي بشكل مباشر إلى تفاقم سوء نمو الأطفال، أو ما إذا كان الأطفال الذين يعانون من ضعف النمو أكثر عرضة لمشاهدة التلفزيون.

وأوصى الخبراء الآباء بالتأكد من أن أطفالهم لديهم متسع من الوقت للتفاعل مع أفراد الأسرة والأطفال الآخرين، والتوصل إلى "خطة " للحد من وقت الشاشة.