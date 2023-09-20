حملات نظافة وإزالة إشغالات بمدن كفر الشيخ واستلام مبنى التطوير التكنولوجى بمسير

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة وتطهير الصرف الصحى، وزراعة الأشجار، وتطوير عدد من الميادين، وإزالة الإشغالات، واستلام المبنى التكنولوجى بمدينة مسير، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق، ورفع كفاءة خطوط وغرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار، واستكمال تطهير صفايات الأمطار.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل ومتابعة زراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، ورفع الأتربة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، رفع كفاءة شارع الشونة بالمثلث، وتابع الأعمال الجارية بدوران فرج الكبرى، ووضع ملصق فيسفورى، كما تابع حملات إزالة الإشغالات.

وتابع على ابراهيم سلامة، رئيس مدينة مسير أعمال النظافة اليومية، ورفع المتولد اليومي، وتابع كافة المرافق والخدمات، موجهاً برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة كافة المصالح الحكومية والخدمية بالمدينة، مؤكداً أنه جرى استلام المركز التكنولوجى لمدينة مسير.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، وتحقيق رضا المواطنين فضلاً عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجى.