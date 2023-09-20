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محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة 5 من لحوم الأضاحى وتوزيع 10 آلاف طن على المستحقين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:58 ص
محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة 5 من لحوم الأضاحى وتوزيع 10 آلاف طن على المستحقين جانب من الحدث
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة،  وجرى توزيع 10 أطنان على 10 آلاف أسرة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهاً بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.

وشهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، محمد عبدالحميد، مدير إدارة الضمان، وصول الدفعة الخامسة للحوم الأضاحي البلدية، لتوزيعها على المستحقين من خلال مديرية تضامن كفر الشيخ

 

توزيع 10 ألاف كيلو لحوم على المستحقين
توزيع 10 ألاف كيلو لحوم على المستحقين

ملعب خماسي بمدرسة هدى شعراوي
ملعب خماسي بمدرسة هدى شعراوي

وصول الدفعة الخامسة من لحوم الاضاحي
وصول الدفعة الخامسة من لحوم الاضاحي


 

 


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