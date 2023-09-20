حرق التبغ.. المشكلة والحلول

تقرير خاص

لم تكن الإنسانية لتصل إلى ما نحن عليه اليوم بدون اكتشاف النار. ولكن في ظل ما يكشفه لنا التقدم العلمي والتكنولوجي كل يوم من فهم وإدراك للمخاطر الناتجة عن عمليات الحرق يجعلنا نعتقد أنه آن الأوان للتخلص من عملية حرق التبغ تماما.

تعد عملية حرق التبغ السبب الرئيسي للمشكلات المرتبطة بالتدخين. فعندما يتم اشعال التبغ في السيجارة التقليدية عند درجة حرارة عالية في وجود الاكسجين يؤدي ذلك إلى انبعاث الدخان الذي يحمل بداخله أكثر من 6000 مادة كيميائية، صنفت وكالات الصحة العامة الرائدة حوالي 100 مادة منها على أنها ضارة أو قد تكون ضارة، كما تخلف عملية الحرق الرماد أيضا.

تدخين السجائر ضار ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المستويات العالية من المواد الكيميائية الضارة الموجودة داخل دخان التبغ. لذلك تعمل الحكومات جاهدة على وقف انتشار التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع عنه. لكن بالرغم من تلك الجهود، فإن الكثيرين من الأشخاص يواصلون التدخين.

ومن هنا تأتي أهمية استحداث المنتجات الخالية من الدخان. والتي تُقصي تماما عملية الحرق، لذا لا ينتُج عنها دخانًا، وبالتالي يمكن أن تخفض مستويات المواد الكيميائية الضارة مقارنة بتلك الناتجة عن حرق السجائر. لكن هذا لا يعني أنها خالية تماما من المخاطر، كما أن تلك المنتجات تختلف عن بعضها، لذا يجب تقييم كل منها علميًا على حده، والتحقق من صحتها وفقًا لمزاياها الخاصة.

يظل التوقف عن التدخين واستخدام النيكوتين هو الخيار الأفضل على الإطلاق، وبالنسبة لأولئك المدخنين البالغين الذين لا يقلعون عن التدخين، فإن التحول نحو المنتجات الخالية من الدخان لتوصيل النيكوتين يعد خيارًا أفضل بكثير من الاستمرار في التدخين التقليدي.

النيكوتين أيضا ليس خاليًا من المخاطر فهو مادة إدمانيه، ويجب على بعض الأشخاص على وجه الخصوص الابتعاد عنه تماما مثل القاصرين والأمهات الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة. ومع ذلك، من المهم أن يحصل البالغون الذين يدخنون على معلومات دقيقة لتوجيه خياراتهم، خاصة في ظل ما وفره العلم من بدائل خالية من الدخان تعد أفضل من الاستمرار في التدخين.