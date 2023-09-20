جمعية رجال الأعمال: سيتى سكيب الملتقى الأكبر للمساهمة فى تنمية القطاع العقارى

كتب أحمد حسن

رحب المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بجميع المشاركين فى معرض سيتى سكيب، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وإفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض (EIEC)، والذى يقدم فرصة حقيقية للاطلاع على تطورات القطاع العقارى، والتعرف على التقنيات المتطورة التى تقود هذا القطاع الاستراتيجى، بما يساهم فى تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

وقال: نلتقى مجددا فى معرض سيتى سكيب الذى يعد الملتقى العقارى الأكبر فى المنطقة لنواصل النقاشات وطرح الأفكار للمساهمة فى تنمية وتطوير القطاع العقارى، وذلك فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا، والتى تمثل تطبيقًا لمخططات التنمية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمضاعفة مساحة العمران فى مصر، عبر تنفيذ خطة متكاملة لبناء مدن جديدة، ومد شبكة متطورة للطرق بلغت 7000 كيلو متر، بما يضمن تحقيق النهضة العمرانية.

وأوضح أن الدولة بدأت فى تطبيق مفاهيم مدن الجيل الرابع، مع الحرص على زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، إضافة إلى القيام بجهود كبيرة فيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية للمواطنين وهو ما ظهر جليًا فى العديد من المناطق، بجانب إتاحة اليات متطورة وسريعة لإصدار التراخيص، مما حقق طفرة فى القطاع لينعكس هذا النمو على مستوى شركات التطوير العقارى التى تنافست لتحسين منتجاتها. وهو الامر الذى سيساهم فى الاستفادة من التوجه نحو تصدير العقار، الذى سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

وقال روبير دانيال، مدير معرض سيتى سكيب، إن سوق العقارات المصرى يتمتع بالعديد من المميزات التى تجعله محط أنظار المستثمرين، وعامل جذب لأصحاب رؤوس الأموال، لاسيما لقدرته الكبيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. مشيرا إلى أن معرض سيتى سكيب يعد شريكًا رئيسيًا لنمو القطاع العقارى المصرى، خاصة، ويتيح فرصة قوية لكل المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم والتواصل على أرض الواقع مع شبكة كبيرة من العاملين والمستثمرين فى قطاع العقارات تحت سقف واحد.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التى سيتم عرضها خلال المعرض وتستهدف التصدير للخارج للعرب والمصريين العاملين خارج مصر، والأجانب الذين يتطلعون شراء وحدات عقارية فى المدن الساحلية، حيث يعد شراء الوحدات العقارية فى مصر حاليا فرصة للعميل الأجنبى وخاصة فى ضوء تميز سعر العقار فى مصر مقارنة بالدول المنافسة.

جدير بالذكر أن اول نسخة من معارض سيتى سكيب التى تنظمها شركة انفورما ماركتس، أقيمت فى عام 2011، حتى أصبح واحدًا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والذى تم عقده فى عدة بلاد منها مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر. ويشارك فى المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع فى 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات المختلفة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.