جامعة بنها: تكثيف ندوات التوعية بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة، كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هذه الثقة الغالية بصدور قرار توليه رئاسة جامعة بنها.

كما وجه الجيزاوي، الشكر لجميع القطاعات على مستوى الجامعة لدورهم وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي، مؤكدا أن جامعة بنها شهدت تطورا على كافة المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة.

كما استعرض رئيس الجامعة، عدد من الملفات منها ملف الطلاب الوافدين باعتبارهم قوة ناعمة لمصر للتأثير في محيطها الإقليمي والدولي، كما ناقش تفعيل منصة إدارة التعلم "ثينكي بنك المعرفة".

وخلال المجلس وجه رئيس الجامعة، بأهمية التوعية بالقضية السكانية وعقد ندوات توعية وتكثيفها للتعريف بها وبأبعاد القضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية فى مصر.