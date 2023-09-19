تعيين الدكتور ناصر الجيزاوى رئيسًا لجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت وزارة التعليم العالى، صدور قرار بتعيين الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، رئيسًا لجامعة بنها لمدة أربع سنوات.

وجاء اختيار الدكتور ناصر الجيزاوى رئيسا لجامعة بنها، خلفا للدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها السابق، بعد انتهاء فترة رئاسته للجامعة وخروجه للسن القانونية.

وفى وقت سابق أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور عصام حسنى محمد عبد الحليم الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتورة نهى سليمان عبد الحفيظ السرتى الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاساسية بكلية العلاج الطبيعي القيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة أميمه محمود محمد حسن الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشرى رئيسا لمجلس القسم بالكلية، وتعيين الدكتورة فاطمة محمد عبد الوهاب الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بالكلية، وتعيين الدكتور حمدى محمد على محمود الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بالكلية.

وشملت القرارات قيام الدكتور الأنصاري حسن محمد النيدانى الأستاذ المتفرغ بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بالأشراف على مجلس قسم قانون المرافعات بالكلية، وقيام الدكتور أحمد محمد محمد البغدادى الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بالأشراف على مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخه بالكلية.

وقيام الدكتور محمود عبد الغنى فريد الأستاذ المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، بأعمال رئيس مجلس قسم القانون الجنائي بالكلية.