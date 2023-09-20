جامعة المنوفية تشهد فعاليات اليوم التعريفى لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، فعاليات اليوم التعريفى الأول لكليات وبرامج جامعة المنوفية الأهلية، ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التى تنظمها الجامعة للطلاب الجدد واليوم هو اللقاء التعريفى ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب الجديد الملتحقين ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية فى قاعة مسرح الجامعة، ورحب بهم فى أولى فعاليات العام الدراسى الجديد بجامعة المنوفية الأهلية التى تمثل صرح تعليمى مميز شعاره رؤية أفضل للمستقبل، موجها فى كلمته التهنئة بمناسبة العام الدراسى الجديد ومرحبا بطلاب الفرقة الأولى بالكلية.

أكد رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تقدم كل الدعم من أجل تطوير العملية التعليمية وهذا هو الهدف الرئيسى لإنشاء الجامعات الأهلية والتى بلغت حتى الآن 16جامعة بالإضافة إلى 27 جامعة حكومية، وعدد كبير من الجامعات الخاصة والدولية والتكنولوجية والمعاهد العليا المتخصصة، خاصة وأن الاستثمار الأمثل هو استثمار القوى البشرية خاصة الشبابية لأنها تمثل عنصر ومورد هام من موارد الدولة فى عملية البناء والتنمية ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة الشاملة،.

واستعرض رئيس الجامعة نشأة جامعة المنوفية الأهلية ونسبة الإنجاز التى تمت فى وقت قياسى وبدء الدراسة بالعديد من الكليات والبرامج المتميزة التى تسعى لتحقيق ميزة تنافسية فى سوق العمل المحلى والدولى، مؤكدا على أهمية العمل على استثمار القوى الشبابية عن طريق التأهيل والتدريب المستمر وتوسيع مدارك الطالب وتطوير مهاراته وتوفير فرص الإبداع وزرع التفكير الإيجابى والإبداعى فى الطلاب.

وعرضت الدكتورة نانسى أسعد الكليات والبرامج التى تضمها الجامعة وماتم افتتاحه هذا العام بالإضافة إلى البرامج التى بدأت الدراسة بها العام السابق وهى كليات: الطب برنامج الطب والجراحة، طب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، كلية الهندسة برامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، هندسة المواد وإدارة التصنيع، هندسة الحاسوب، الأمن السيبرانى، الحوسبة عالية الأداء، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برامج ذكاء الآلة، وعلوم البيانات، انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برنامجى تكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبى، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكة، والطب البيطرى، والتمريض برنامج علوم التمريض ويضم 3 مسارات تمريض القبالة، تمريض الطوارئ، تمريض حديثى الولادة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية) بجامعة المنوفية الأهلية العام الدراسى القادم.