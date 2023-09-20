وفد من "الفاو" يزور جامعة المنوفية لتقديم الدعم والتوعية للطلاب

المنوفية - محمود شاكر

استضافت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، وفد من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وذلك بهدف تقديم الدعم والتوعية لطلاب الجامعة.

أعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجد أعضاء وفد منظمة الفاو وعلى رأسهم راوية الدابى مسؤل العلاقات العامة للمنظمة نائبة عن رئيس منظمة الفاو "FAO" مشيرًا إلى أهمية دعم أواصر التعاون والعمل على تنمية المشروعات الذكية والتنموية من أجل خلق جيل قادر على مواكبة التطور العالمى والبحث العلمى فى ريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل الزراعى عن طريق إقامة برامج متنوعة خاصة بالزراعة.

كما أكد اللقاء على ضرورة إقامة برامج متنوعة متكاملة لشرح اساسيات البحث العلمى ومسابقات خاصة بالبحث العلمى تساعد الطلاب لتحويل أفكارهم ومشاريعهم لشركات ناشئة تدعم الاقتصاد الوطنى والعالمى وتحقق رؤية مصر 2030.

تناولت الندوة الحديث حول أهمية الزراعة باعتبارها هى مصدر الأمن الغذائى واساسنا ووقودنا حيث يبنى على الزراعة الإنتاج الحيوانى والصناعى موجهة الطلاب على أهمية أن يكون لديهم مهارات حياتية يمكنهم من خلالها تنظيم أفكارهم لإنجاز مشاريع تنموية واقتصادية.

حضر الندوة الدكتور خالد قنبير وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب وحاضر فيها راوية الدابى نيابة عن رئيس منظمة الفاو والدكتور وائل عمران رئيس قسم الأراضى بكلية الزراعة كما شارك فى الحضور لفيف من أعضاء منظمة الفاو وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة.