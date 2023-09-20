تعليم الجيزة تعلن اليوم نتيجة تحويلات الطلاب بين المدارس

كتب محمود طه حسين

تعلن اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتيجة تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها، وخاصة نتائج تحويلات طلاب المرحلة الثانوية ، حيث أكدت مصادر بالمديرية أن كل إدارة تعليمية انتهت من إعداد قوائم الطلاب المقبولين فى التحويلات نتيجة توافر الشروط المطلوبة لقبول التحويلات لديهم، وتم إرسال قوائم الطلاب للمدارس حتى يتمكن ولى الأمر من استكمال باقى ملف القبول، موضحة أن ملف القبول يشمل طلبات التحويل مختومة من المدرستين المحول منها الطالب والأخرى التى يرغب فى القيد فيها، إضافة إلى استمارة التحويل الإلكترونى وأيضا إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.